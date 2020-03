Juve, Douglas Costa punge l'Inter: "La prossima a luci spente"

TORINO - "Non erano chiuse bene le porte... Oppure la prossima si gioca a luci spente". Sceglie l'ironia Douglas Costa, rispondendo al commento di un tifoso su Instagram, per esprimere la propria opinione sulle polemiche legate al tribolato big match tra Juventus ed Inter, tra rinvii e repentini contrordini sul far disputare il match a porte chiuse o meno, e caratterizzate dalle dichiarazioni di Beppe Marotta, ad nerazzurro ed ex bianconero, che si era espresso più volte affinché l'incontro non si svolgesse alla presenza del pubblico dell'Allianz Stadium. Il 2-0 maturato sul campo, firmato Ramsey-Dybala, ha di fatto spento ogni tipo di diatriba.

