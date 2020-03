Cristiano Ronaldo choc: non torna! Messaggio al mondo

TORINO - Cristiano Ronaldo choc: non rientra in Italia, resta a Madeira e non ha intenzione di tornare nemmeno per la Champions League, che adesso comunque salterà in seguito agli ultimi contagi e la positività di Daniele Rugani al Coronavirus. È un gesto forte, ma molto consapevole, quello del cinque volte pallone d’Oro. Un messaggio al mondo intero che va oltre il calcio. Quanto CR7 ami il pallone, la Juventus e la Champions League, è chiarissimo a tutti. Ma in questo momento per il fuoriclasse portoghese c’è soltanto una partita da giocare e non è quella di martedì prossimo contro il Lione. L’unica sfida nei pensieri di Cristiano è la lotta al Coronavirus. Una battaglia che, come ripetono i maggiori virologi del mondo, si può vincere in un solo modo: stando tutti in casa, evitando i contatti e fermando anche il calcio per fare in modo che i contagi rallentino e infine si esauriscano.