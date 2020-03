Juve, Dybala si allena duramente a casa: "Continuate a sorridere"

TORINO - “Continuate a lavorare duro e continuate a sorridere”. E’ il post su Instagram di Paulo Dybala, che trascorre la sua quarantena per l’emergenza Coronavirus allenandosi a casa. #stayhome (“state a casa”) è l’hashtag che rilancia l’attaccante argentino. Dybala ha pubblicato anche una serie di video su Stories in cui fa esercizi per tenersi in forma in vista del ritorno in campo, auspicabile per le prossime settimane. La Juventus, come è noto, è in quarantena per la positività al Coronavirus di Rugani.