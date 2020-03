Juve, casa Dybala: Paulo e Oriana incantano sui social

TORINO - Nomen omen, la Joya non perde la gioia. Paulo Dybala continua a tenersi in forma nel periodo di quarantena e lo fa con la bella Oriana Sabatini. L’attaccante della Juve e la compagna hanno dato spettacolo nel giardino di casa in una gara di palleggi di testa che è stata pubblicata sui rispettivi profili Instagram: tante risate per rendere più leggeri questi giorni di isolamento forzato dopo la positività di Rugani al Coronavirus. I due, più affiatati che mai, hanno anche deliziato i propri follower con esercizi a corpo libero: un po’ di sana palestra dopo gli esperimenti culinari dei giorni scorsi.