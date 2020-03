Cristiano Ronaldo, la mamma: "Sono a casa, circondata dall'amore della mia famiglia"

MADEIRA (Portogallo) - "Ragazzi avete pensato che non sarei tornata! Sono tornata lentamente, delicatamente, con calma e con la pace nel mio cuore, e con un pensiero, che non serve giudicare il colore della pelle, i vestiti che indossi, le scarpe o l'aspetto di ognuno, non siamo nulla di fronte alla vita, siamo semplici pedine in questo mondo, la vita è una lezione e dobbiamo solo apprezzare ed essere grati per tutto!!! Ed avere fede in Dio che tutto andrà bene!!!". Con questo post su Instagram, Dolores Aveiro, la mamma di Cristiano Ronaldo recentemente colpita da un ictus, annuncia la completa guarigione, culminata con le dimissioni dall'ospedale ed il rientro nella propria abitazione. "Ho la fortuna di avere l'opportunità di vivere per amare la mia famiglia e averli vicini a me - prosegue la madre del fuoricilasse portoghese -. Grazie a tutti per il vostro sostegno e affetto, sono stati giorni difficili, ma fatti di lotte e vittorie, sono già nella mia casetta circondata dall'amore della mia famiglia, che è la mia forza e le mia energia, sarò qui come mi piace ma mi prenderò sempre cura di me... e abbiate fede, tutto andrà bene!! Restate a casa!!", conclude Dolores.