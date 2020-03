Juve, Lapo posta Tuttosport e attacca Lotito: “Hai una laurea in virologia o in statistica?”

TORINO - Lapo Elkann si scaglia contro Claudio Lotito. Il nipote dell’Avvocato Agnelli interviene a gamba tesa sulla diatriba tra i presidenti di Juve e Lazio sul futuro del campionato: “Lotito ha una laurea in virologia o in statistica? - ha scritto su Twitter il noto tifoso bianconero postando il link della pagina di Tuttosport -. Ci illumini. Nel mentre le ricordo che l’ottimista spesso non è altro che un pessimista male informato”. Nello scambio di battute andato in scena nell’assemblea virtuale della Lega di Serie A si è assistito, come svelato dal nostro giornale, a una veduta più ottimistica sulla ripartenza del campionato paventata da Lotito e quella più attendista messa in mostra da Agnelli.