Matri esclusivo: Juve, con Tonali vai sul sicuro

Il pallone di Alessandro Matri si è fermato prima del Coronavirus. A gennaio lo svincolo dal Brescia, poi un mesetto di allenamenti con il Monza degli amici Adriano Galliani e Cristian Brocchi giusto per non stare fermo. «Non so ancora se tornerò a giocare – racconta il 35enne ex attaccante di Juventus e Milan -. Sto sfruttando questo periodo in casa a causa dell’emergenza sanitaria anche per pensare e ragionare sul mio futuro. Vorrei restare nel mondo del calcio, ma sinceramente non mi vedo come allenatore». Matri vive questi giorni di isolamento nell’appartamento in centro a Milano accerchiato dalle sue donne: la compagna Federica Nargi e le due bimbe, Sofia (quasi 4 anni) e Beatrice (un anno). «Stare dietro alle piccole ventiquattro ore al giorno è molto bello, ma pure tosto... Quasi come un allenamento dei tempi di Conte (risata)». Tra i tanti cartoni, c’è spazio anche per qualche gol. «Quando sui social ne spunta qualcuno, un pizzico di nostalgia mi viene».