Juve, Pjanic: "Mi manca allenarmi, gioco a tennis". E scherza con Benatia

TORINO – In Lussemburgo in attesa che finisca l’emergenza Coronavirus, Miralem Pjanic si è concesso una lunga diretta su Instagram, collegandosi anche con Mehdi Benatia, suo ex compagno nella Juve e nella Roma, oggi impegnato nel campionato del Qatar: “Mi manca Torino, mi manca il calcio, mi manca allenarmi – le parole di Pjanic - è una situazione pazza e lunga. Ma bisogna restare a casa”. “Guarda come sono messo con la barba – dice il bosniaco della Juve, scherzando con un amico on line - niente parrucchiere. Sono qui a casa, c’è solo la pace e il lavoro. C’è solo il tennis qui, batto tutti. Spero che stiate tutti bene”.

Pjanic su Balzaretti: "E' Rambo"

“Siamo molto legati all’Italia. Spero che tutto questo finisca presto e che tutto possa tornare alla normalità”, le parole di Benatia. “Così potremo tornare alla vita di prima quando si lavorava”, replica Pjanic. “Quando si lavorava e si vinceva”, sottolinea il difensore marocchino dell’Al-Duhail. Poi i due notano la presenza di Federico Balzaretti on line e lo salutano: “L’uomo del derby – dice Benatia, riferendosi al gol dell'ex terzino in maglia romanista, contro la Lazio, segnato il 22 settembre 2013 – incredibile, ho rivisto le immagini del tuo gol qualche giorno fa, quando vai a esultare sotto la curva”. “Mamma mia, i brividi” rircorda Pjanic. “Era una bestia Balzaretti, tutti i giorni in palestra, un mostro – sottolinea Benatia – noi eravamo lì a chiacchierare e lui in palestra”. “Era Rambo” ricorda il bosniaco. “Domani è il mio compleanno, ma non si festeggia, non ho mai festeggiato - dice poi Pjanic – per regalo voglio che tutti siate in salute e che la mia famiglia stia bene. Non chiedo niente”.