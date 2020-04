Juve, chi è il più amato degli ultimi 25 anni: Trezeguet sfida Nedved

Vota il sondaggio

Quasi coetanei, separati da 17 mesi, e quasi sempre assieme nella loro carriera alla Juventus: così come quella di Giorgio Chiellini continua mentre quella di Claudio Marchisio è terminata, allo stesso modo il capitano bianconero avanza nel nostro torneo per eleggere lo juventino più grande degli ultimi 25 anni, mentre il Principino si ferma. Il secondo dei quarti di finale è stato combattuto, come era prevedibile visto che si sfidavano non solo due giocatori forti, ma anche due tra i più amati dai tifosi. Marchisio è letteralmente cresciuto con la maglia bianconera addosso, togliendosela soltanto per una stagione (prima dell’ultima allo Zenit): quella del prestito all’Empoli nel 2007-08, ma con l’unico scopo di essere più preparato a vestirla in seguito. Raggiunto alla grande. Chiellini l’ha indossata più tardi, dopo una stagione di prestito alla Fiorentina, ma comunque appena poco più che ventenne. Dybala e Del Piero in chat rilanciano la sfida: «Punizioni a Buffon e chi vince regala la maglia» Ed entrambi l’hanno portata in Serie B nel 2006-07, la prima stagione da compagni di squadra, quella in cui Marchisio ha trovato spazio tra i grandi e Chiellini ha iniziato a consolidare il proprio status. Quella da cui è partita la loro scalata fino all’inizio del ciclo che dura tuttora e del cui inizio sono stati entrambi grandissimi protagonisti. Chiellini però lo è ancora, come del nostro torneo, dove lo aspetta Alessandro Chiellini stoppa anche Marchisio Del Piero in semifinale.

Derby straniero

Nella stagione della Serie B, i giovani Chiellini e Marchisio guardavano come esempi campioni di livello mondiale, che nonostante questo avevano scelto di restare in bianconero. Tra loro David Trezeguet e Pavel Nedved, gli sfidanti di oggi, altri due che hanno condiviso quasi tutta la carriera in bianconero: Trezegol era alla Juventus da una stagione quando nel 2001 arrivò la Furia Ceca dalla Lazio e ci rimase per un’altra dopo che l’attuale vicepresidente appese le scarpe al chiodo nel 2009. Otto anni in cui hanno conquistato trionfi con la squadra e a livello personale: Nedved il Pallone d’Oro nel 2003, Trezeguet il primato di miglior marcatore straniero della Juventus con 171 gol. Chi vincerà oggi? Decidetelo voi.