Juve, chi è il più amato degli ultimi 25 anni: Pirlo sfida Cristiano Ronaldo

Con una sgroppata delle sue sulla fascia sinistra, Pavel Nedved si conferma inarrestabile: dopo aver superato Paulo Dybala negli ottavi, riesce a battere anche David Trezeguet, il re dei bomber stranieri, e accedere così alla semifinale del nostro torneo per eleggere lo juventino più grande degli ultimi 25 anni.

Pirlo conto Ronaldo: VOTA!

Un duello entusiasmante tra due campioni che hanno trascinato e fatto grande la Juventus nella prima decade degli Anni Duemila, accettando anche l’anno della retrocessione in serie B. Una fedeltà alla maglia e una passione premiata dal voto dei lettori e dei tifosi: 61 per cento le preferenze verso Nedved contro il 39% che ha scelto Trezegol. Entrambi hanno continuato la loro militanza bianconera anche dopo aver lasciato il calcio: Nedved è diventato dirigente, e poi vicepresidente, sotto la presidenza di Andrea Agnelli, Trezeguet è ambasciatore del marchio all’estero e, dovunque vada, viene sempre accolto con il ricordo della canzone che lo ha accompagnato:«Quando gioca segna sempre Trezeguet».

Si sta completando anche il tabellone delle semifinali: da un lato se la vedranno due capitani, quello storico, Alessandro Del Piero, e il più recente, Giorgio Chiellini. Dall’altro Nedved deve attende la votazione di oggi per conoscere il suo rivale. La Furia Nedved abbatte Trezegol Si contenderanno l’ultimo posto tra i “fab four” Andrea Pirlo e Cristiano Ronaldo: il maestro contro il migliore al mondo, un’altra sfida avvincente che divide la platea bianconera.

Nonostante la lunga militanza milanista Pirlo è riuscito a entrare nei cuori dei bianconeri per la sua classe innata unita alla genialità che ne hanno fatto un giocatore unico nel panorama del calcio mondiale. Ma deve compiere una vera impresa, come gli è già riuscito in carriera: affrontare CR7. Un nome che è un marchio di garanzia, il numero uno al mondo.

Da stamattina potete votare sul sito di Tuttosport.com o sulla pagina Facebook di Tuttosport: tocca a voi compiere questa scelta difficile.