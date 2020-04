Juve, Ramsey incensa Cristiano Ronaldo: "Tra i più grandi della storia"

TORINO - "Cristiano Ronaldo è un vincente, vuole vincere ogni partita, qualunque essa sia, poi quando finisce lo trovi che si sta allenando, sui calci di punizione e sui tiri da fuori". Aaron Ramsey, centrocampista gallese della Juventus, spende parole al miele per il compagno di squadra, il numero 7 più famoso al mondo, in una diretta Instagram in compagnia del cantante Niall Horan. "È un atleta eccezionale - prosegue l'ex Arsenal -. È il primo iad arrivare in palestra, si allena lì ogni giorno e poi va in campo. Non c'è bisogno che dica quant'è bravo, è incredibile, è uno dei più grandi della storia del calcio".

Ramsey: "Ho scelto la Juve per vincere la Champions"

"Seguo il programma di lavoro che il club ci ha inviato, ma non è la stessa cosa di quando ti alleni in gruppo. Devo preoccuparmi di non ingrassare - aggiunge Ramsey in un'intervista rilasciata al Sun -, ma è complicato. A mia moglie piace cucinare e a me piace mangiare, una combinazione pericolosa. In casa abbiamo un sacco di biscotti per bambini e io li assaggio ogni volta che vado a prendere un tè. L'augurio è di uscire al più presto dall'emergenza sanitaria e di tornare alla normalità". Sulla Juve prima in classifica al momento dell'interruzione: "Siamo in un'ottima posizione ma ora pensare al futuro è complicato, nessuno sa cosa succederà. Ho scelto la Juve per vincere in campionato e in Champions, la Juve è un grande club, uno dei più importanti in Europa. C'erano altri club interessati a me, ma mi sono sentito molto desiderato da loro. Alla scelta hanno contribuito la storia che hanno, i giocatori in rosa e inoltre hanno fatto bene in Champions negli ultimi anni. Sono dei vincitori seriali".