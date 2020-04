TORINO – Risale vertiginosamente il titolo della Juventus in Borsa. Dopo il crollo legato agli effetti del Coronavirus sull’economia italiana, che ha portato le azioni bianconere fino al minimo di 0,5450 euro lo scorso 12 marzo, da qualche settimana il titolo è in risalita e oggi ha chiuso con un +12,87% e un prezzo di 0,905 euro per azione. In giornata il titolo della Juventus era stato anche sospeso, più volte, per eccesso di rialzo.