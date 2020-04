Juve, convocazioni pronte: Ronaldo scalda il jet privato

TORINO - Ieri è stato il giorno dell’ok della Lega, inaspettatamente all’unanimità. A questo punto manca soltanto il definitivo via libera del Governo, che potrebbe/dovrebbe auspicabilmente arrivare oggi. Di conseguenza scatteranno le convocazioni ufficiali da parte della Juventus in vista della ripresa degli allenamenti. Qualora davvero diventasse il 4 maggio la data fatidica per la ripresa dei lavori, allora non ci sarebbe tempo da perdere contemplando anche la quarantena cui i giocatori di rientro dall’estero dovrebbero sottoporsi. Ecco perché, insomma, tutto in casa bianconera è praticamente definito, sia pure non formalizzato.