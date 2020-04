Record precisa: "Ronaldo rimane qualche giorno in più a Madeira"

Non domani, ma tra qualche giorno. Cristiano Ronaldo a Torino. Il fuoriclasse della Juve sbarcherà presto in Italia e non martedì, come aveva sottolineato il quotidiano portoghese Record. Dalla società bianconera non era arrivata nessuna conferma. Tutti i giocatori bianconeri continuano a restare in pre-allarme in vista del ritorno in Italia tra il 4 e il 5 maggio. CR7, una volta rientrato, dovrà osservare come da protocollo 14 giorni di isolamento. E intanto, in attesa della ripresa degli allenamenti, continua con il duro lavoro. Dalla sessione di addominali alla “corsa” con la cyclette, Cristiano non si ferma mai.