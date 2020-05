Juve, Ronaldo è tornato: jet atterrato a Torino

FUNCHAL (Portogallo) - Cristiano Ronaldo è atterrato a Torino intorno alle 22.30. Il volo privato partito da Madeira è arrivato in Italia. Sul jet, insieme al campione della Juventus , anche Georgina, i figli e due infermiere. Ronaldo dovrà sottoporsi all'autoisolamento obbligatorio per 14 giorni e poi potrà riprendere gli allenamenti col resto della squadra il prossimo 18 maggio. Ronaldo è arrivato nella "sua" Funchal lo scorso 9 marzo, il giorno dopo il successo della Juve contro l' Inter nel campionato di Serie A .

Coronavirus, il messaggio di Georgina

"Ho collaborato con Bella Canvas per donare 20.000 maschere a Nuevo Futuro ed Esfera Fundacion. Grandi famiglie che ammiro per il loro eccellente lavoro ed impegno. Indossare una maschera è un atto fondamentale per proteggerci tutti dalla diffusione del Covid-19. Come grande comunità quale siamo, possiamo ridurre il numero di persone colpite da questa malattia e salvare il mondo con un atto semplice come coprirci. Per favore, continuiamo a diffondere questo messaggio. Insieme possiamo farcela", è invece l'appello di Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, sul proprio account Instagram.