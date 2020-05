Coronavirus, Dybala è guarito: l'annuncio della Juve

TORINO - "Paulo Dybala ha effettuato, come da protocollo, il doppio controllo con test diagnostici (tamponi) per il coronavirus-Covid 19. Gli esami hanno dato esito negativo. Il giocatore è pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento domiciliare". È la Juventus a dare l'annuncio con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, mettendo a tacere le numerose voci che si stavano rincorrendo negli ultimi giorni.