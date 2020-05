Juve, Rugani torna a sorridere: "Basta un pallone per essere felici"

TORINO - La Juve è tornata ad allenarsi anche se a ranghi ridotti a causa dell'emergenza sanitaria. Tra coloro che sono rientrati alla Continassa per "riassaggiare" il campo, c'era anche Daniele Rugani. Il difensore bianconero, che era stato uno dei calciatori bianconeri risultati positivi al Coronavirus, ha voluto condividere la sua gioia con i propri follower e, pubblicando una foto sul proprio profilo Instagram, ha commentato: "Ci sono cose che non si possono cambiare.

Basta un pallone per essere felici, anche in questo momento".

