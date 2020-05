Boniek e i suoi gioielli: “Sì, Milik è da Juve"

TORINO - Il calcio prova a ripartire e in prima fila, oltre alla Germania, c’è la Polonia di Zibí Boniek. «Noi in realtà abbiamo deciso anche prima dei tedeschi», racconta l’ex centrocampista di Juventus e Roma, dal 2012 presidente della federazione polacca. «Abbiamo stabilito dei protocolli medici e siamo pronti: a fine mese, il 28 maggio, riprendiamo il campionato senza il pubblico sugli spalti. C’è voglia di calcio e soprattutto il mondo del pallone fa mangiare migliaia di persone normali, non soltanto i calciatori».

Dall’Italia l’hanno contattata in queste settimane per confrontarsi sulla situazione o chiederle qualche consiglio?

«Non ne hanno bisogno, comunque non ho sentito nessuno. Ogni situazione è diversa dall’altra e da fuori è impossibile dare giudizi. Sinceramente non è una cosa che mi riguarda, ho già tante cose a cui pensare qua in Polonia. Ovviamente, come tutti, spero che prima o poi si torni alla normalità ovunque».