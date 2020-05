Klopp e il dilemma tra Messi o Ronaldo: "Ecco chi scelgo e perché"

LIVERPOOL (Inghilterra) - Negli ultimi dieci anni hanno segnato un dilemma che ha praticamente diviso il mondo del calcio in due parti uguali. Chi è il più forte tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo? Stavolta ha provato a rispondere l'allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, che su richiesta del canale YouTube freekickerz ha analizzato i due fenomeni. Il manager dei Reds è partito dal presupposto fondamentale di essere un ammiratore di entrambi e di riconoscere l'egemonia creata: “La mia scelta ricade su Messi, anche se non posso ammirare Ronaldo più di quanto già faccia. La mia spiegazione per questo è la seguente. Abbiamo giocato contro entrambi ed è quasi impossibile difendere contro questi due. Ma Messi ha meno qualità fisiche dalla nascita. Se dovessi pescare un giocatore perfetto, avrebbe l'altezza, la velocità e la potenza di salto di Ronaldo".