Juve, per Higuain al River la chiave è Carrascal

Anche questioni familiari, dunque, potrebbero spingere Higuain verso il ritorno al campionato argentino. Tendenzialmente verso il ritorno al River Plate. Sul versante economico, però, non sarà semplice imbastire l’operazione visto che l’ingaggio di Higuain (7 milioni più bonus) è ben al di fuori della portata e dei parametri dei “Millonarios”. Serviranno compromessi e creatività. Sulla scorta di quanto accaduto nel 2015 nell’ambito dell’operazione Tevez: ceduto al Boca Juniors in cambio di prelazioni su giovani promettenti (Rodrigo Bentancur) più che per soldi. Tra i nomi presi in esame, secondo fonti sudamericane, spicca quello del 21enne fantasista colombiano Jorge Carrascal.

