Juve, inizia la fase CR7: ecco Ronaldo

Torino. Alle ore 9:21 di questa mattina è formalmente iniziata la fase CR7 della Juventus. Cristiano Ronaldo ha infatti varcato la soglia di ingresso del centro di allenamenti bianconero a bordo del suo fuoristrada. Ad attenderlo c’erano una decina di giornalisti, ma anche due tifosi - con mascherine bianconere - arrivati apposta da Vercelli “per tornare a vivere l’atmosfera juventina”, così hanno detto. Ronaldo ha fatto un cenno di saluto con la mano ed è entrato per andare a cambiarsi. Tappa successiva, come da programma, al J-Medical per svolgere le visite di controllo ed esser poi pronto ad effettuare - dopo 72 giorni - il primo allenamento con il resto della squadra (o quantomeno parte di essa). Anche oggi, come ieri, Maurizio Sarri dirige sedute a gruppi ridotti: 6-7 giocatori che mantengono la distanza reciproca ma che possono lavorare con il pallone e sulla tattica. Da oggi ancor di più, con l’intento di mettere CR7 nelle condizioni di rendere al meglio.