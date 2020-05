Juve, Ronaldo: “Con pazienza e coerenza si superano le difficoltà”

"Quando diventeremo pazienti e coerenti, incontreremo il modo di superare le difficoltà". Con queste parole sui social e una foto che lo ritrae sorridente, Cristiano Ronaldo ha commentato la ripresa degli allenamenti con la Juve. Per il mondo bianconero è stato un po' come tornare indietro nel tempo, nel vedere il fenomeno portoghese fare nuovamente il suo ingresso nel quartiere generale della società. Non percorreva quella strada, dalla sua villa in collina a via Druento, da ben 72 giorni, vissuti tra Madeira e le ultime due settimane già torinesi ma in isolamento, dopo il rientro dal Portogallo. La Jeep Grand Cherokee tutta nera guidata da CR7 è entrata al centro sportivo di buon mattino, intorno alle 9.20. Il fuoriclasse portoghese ha trovato ad accoglierlo lo staff medico, poi sono arrivati anche alcuni compagni che si sono alternati sui campi della Continassa per lo sgambata quotidiana a piccoli gruppi: Gigi Buffon in testa, ma anche Miralem Pjanic e Federico Bernardeschi, oltre a Paulo Dybala, Carlo Pinsoglio, Juan Cuadrado, Daniele Rugani, Mattia De Sciglio e Rodrigo Bentancur.