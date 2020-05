Juve, Cuadrado posa con Dybala, Rugani e Bentancur. E Demiral: "Dove sono io?"

TORINO - Ieri è toccato a Cristiano Ronaldo, oggi a Szczesny e De Ligt, domani a Khedira e Matuidi. Mentre la Juventus riabbraccia poco a poco tutti i componenti della propria rosa in vista di una possibile ripresa della Serie A, proseguono gli allenamenti agli ordini di mister Sarri, raccontati tanto sotto forma di report da parte della società per mezzo di una nota sul proprio sito, quanto dai calciatori sugli account social. È il caso di Juan Cuadrado che, su Instagram, posta una foto in compagnia di Bentancur, Dybala e Rugani (quest'ultimi completamente guariti dopo la positività al Coronavirus), scrivendo "Buona sessione di allenamento con i Panitas" nello spazio dedicato alla didascalia. Il siparietto social lo "scatena" Merih Demiral, che chiede spiegazioni circa la sua assenza nell'istantanea: "Dove sono io?".