Bernardeschi entra nella scuderia del rapper Jay-Z

TORINO - "Nato in Toscana, fatto in Italia. R-O-C. Benvenuto in famiglia”, è il benvenuto di Roc Nation Sports, agenzia di management fondata dal rapper americano Jay-Z al centrocampista della Juventus Federico Bernardeschi ha fatto il suo ingresso nella . A darne notizia è stata proprio l'agenzia attraverso i propri canali social: si legge sul profilo Instagram ufficiale di Roc Nation Sports. Un'agenzia che, relativamente ai calciatori, gestisce l'immagine di Witsel, Bailly, De Bruyne e dell’interista Romelu Lukaku. Altri sportivi della scuderia sono, in Nba Kyrie Irving (Brooklyn Nets), Danny Green (Los Angeles Lakers) e Rudy Gay (San Antonio Spurs); in NFL JuJu Schuster (Pittsburgh Steelers) e Todd Gurley (Atlanta Falcons).