Juve, Julio Cesar su Jimenez: “È la spalla ideale per Ronaldo”

Al di là dei numeri importanti (22 gol e 10 assist in 44 partite con il Wolverhampton), che tipo di attaccante è Raul Jimenez?

«È un centravanti potente, veloce, tecnico e forte di testa. Segna, ma è anche uno che lavora tantissimo per la squadra».

Ci fa un esempio?

«Raul si spende molto per i compagni, è sempre il primo a pressare e non si tira mai indietro».

C’è chi paragona Raul Jimenez al miglior Mandzukic. Ci sta l’accostamento?

«I paragoni sono sempre complicati e soprattutto non mi piacciono mai. Raul Jimenez è Raul Jimenez. È un attaccante importante e uno straordinario lottatore. È uno a cui non devi mai dire nulla: dà sempre il mille per mille in campo, è il suo carattere. E poi è un bravissimo ragazzo».