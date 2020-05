Cristiano Ronaldo super: dopo l'allenamento, bici in famiglia

Mentre il mondo della politica e quello dello sport trovano l'accordo per far ripartire il calcio in maniera ufficiale, Cristiano Ronaldo si allena con la Juventus e mostra la sua versatilità in termini di cross-training: se qualche giorno fa è stato protagonista di una conclusione incredibile, uno scavetto eccezionale con il quale ha infilato un canestro da fare invidia al miglior tiratore di basket, questa volta il portoghese si è voluto cimentare con la bicicletta.