Juve, Khedira+Ramsey: la somma che renderà felice Sarri

TORINO - Un meccanismo efficacissimo, in grado di rendere la macchina Juventus imprendibile in Italia e in grado di lottare almeno alla pari con tutti in Europa, ma al tempo stesso altrettanto delicato. E’ un meccanismo formato da due componenti, Sami Khedira e Aaron Ramsey, e installato sul centrodestra dell’auto da corsa bianconera: dove il tedesco e il gallese si alterneranno da mezzala.

Fermo restando che, con l’obiettivo di giocare 20 partite in meno di 80 giorni tra Coppa Italia, campionato e Champions League, il turnover riguarderà tutti, la gestione di Khedira e Ramsey sarà uno dei compiti chiave per Maurizio Sarri e il suo staff. In forma, i due possono infatti colmare una delle lacune bianconere nella prima parte della stagione: e considerando che con quella lacuna al momento dello stop la Juventus era prima in campionato, in semifinale in Coppa Italia e agli ottavi di Champions, è evidente quale possa essere il risultato (fermo restando che il calcio non è una scienza esatta).