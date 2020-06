Juve, partitella allo Stadium alle 21.45: ecco come seguirla

TORINO - La Juventus torna in campo: lo farà stasera, in un Allianz Stadium ovviamente a porte chiuse, in un'amichevole in famiglia in cui verranno coinvolti alcuni elementi della Primavera e dell'Under 23. L'orario scelto da Maurizio Sarri per la prima sgambata ufficiale, 89 giorni dopo l'ultima volta (il 2-0 rifilato all'Inter, ultima partita prima dello stop imposto dall'emergenza Coronavirus) e a sette dalla ripresa (la semifinale di ritorno di Coppa Italia col Milan), è quello delle 21.45, probabilmente per simulare le condizioni di gioco con cui i bianconeri faranno i conti in sette delle prossime nove partite di campionato. Sicuro assente del friendly match è Gonzalo Higuain, fermatosi ieri per un problema muscolare.

Niente diretta tv, ecco come seguirla

La partitella non verrà trasmessa in tv, né in streaming. Potete seguire il resoconto sul nostro sito