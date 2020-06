La Juventus torna allo Stadium: stasera la prova di Coppa Italia

TORINO - Questa sera, più o meno all'ora di cena, riapre l'Allianz Stadium: a 89 giorni da Juventus -Inter andrà in scena una partitella in famiglia, voluta da Maurizio Sarri come prova generale in vista della ripartenza della Coppa Italia (venerdì 12 la Juventus ospiterà il Milan nella semifinale di ritorno) e del campionato. E’ un nuovo passo avanti, per riassaporare il clima dello Stadium: gli spalti saranno ovviamente vuoti, ma i giocatori si dovranno abituare perché già Juventus-Inter si era giocato nello scenario lunare delle porte chiuse e da qui a fine stagione il pubblico non sarà presente, anche se è allo studio l’ipotesi di una minima partecipazione degli spettatori nelle ultime giornate.

Simulazione

Il tecnico bianconero dividerà gli uomini in due squadre: per completarle pescherà anche dal bacino dei giovani della Primavera e dell’Under 23 che si sono aggregati alla prima squadra in queste settimane di preparazione. Si rivedrà lo spirito agonistico, anche se è soltanto un test, ma gente come Cristiano Ronaldo non rinuncia affatto alla carica di adrenalina e alla volontà di vincere, anche se in palio non ci sono punti o Coppe. Dovrebbero esserci tutti tranne Gonzalo Higuain, che ha un problema muscolare risolvibile in una settimana, e Giorgio Chiellini che non è ancora al top e potrebbe essere tenuto fuori per prudenza.