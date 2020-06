Juve, Dybala contro Dele Alli: chi vincerà a Fifa 20?

TORINO - Ci sarà anche Paulo Dybala tra le superstar internazionali del calcio e della musica che si sfideranno in un torneo globale FIFA 20 nell'ambito del più grande evento di beneficenza per gli e-sports mai organizzato: Gamers Without Borders. La Joya della Juve sarà protagonista del match in programma sabato alle ore 18 (live su Twitch) contro la stella della nazionale inglese e del Tottenham, Dele Alli: “Sei pronto?” ha chiesto su Twitter al collega. Tra le altre celebrità impegnate nell'iniziativa, provenienti sia dal mondo calcistico che musicale, troviamo Joao Félix (Atletico Madrid) che sarà impegnato in un derby portoghese contro la punta ex Milan André Silva, e il componente della band One Direction Liam Payne. Gamers Without Borders ha riunito oltre 120.000 gamers da 72 Paesi in solo quattro settimane, con appuntamenti dedicati ai più popolari titoli in commercio. Grazie a queste cifre, è il più grande evento e-sports per beneficienza di tutti i tempi.

