Juve, Cristiano Ronaldo non vede l'ora: “Fino alla fine!”

“Fino alla fine”, lo dice anche Cristiano Ronaldo sulle sue storie Instagram che mostrano come il fuoriclasse portoghese stia lavorando duramente per la semifinale di venerdì contro il Milan. Quel che è certo è che la Juve non vuole fallire l'occasione di tornare in finale di Coppa Italia, dopo avere saltato l'edizione 2019. CR7 ha lavorato anche oggi alla Continassa insieme al resto della squadra (Higuain, Chiellini e Ramsey a parte) tra riscaldamento, possesso palla, torello e partitella finale. Già prima di partecipare all’allenamento aveva scaldato i tifosi con un post motivazionale, sempre sui social: “La competizione sta arrivando”. Nell'andata di San Siro, suo il rigore al 90' che aveva permesso alla squadra di Sarri di pareggiare il conto del gol di Rebic e affrontare con maggior tranquillità la partita di ritorno. Cristiano Ronaldo è più pronto che mai. E non vede l’ora.