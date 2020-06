TORINO - Seduta mattutina per la Juventus che prosegue la propria marcia di avvicinamento al ritorno al calcio giocato. Allo Juventus Training Center Continassa, il programma osservato oggi dai bianconeri, agli ordini del tecnico Maurizio Sarri, ha previsto un iniziale riscaldamento misto tecnico e fisico, seguito da partite a tema e da una partita finale. Per la giornata di domani, mercoledì 10 giugno, è in programma una seduta mattutina.