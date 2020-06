Lione, Tousart non giocherà contro la Juve: da luglio sarà all'Hertha

TORINO – Buone notizie per la Juventus in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Lione, in programma ad agosto. La formazione francese infatti non potrà contare su Lucas Tousart, autore del gol che ha regalato il successo alla squadra di Garcia, nella gara di andata del 26 febbraio scorso. Tousart infatti da gennaio è di proprietà dell’Hertha Berlino, che ha deciso di non lasciare il giocatore al Lione, in deroga, fino alla conclusione della stagione, oltre quanto previsto dal contratto di prestito, che scade il 30 giugno 2020.

Tousart all'Hertha da luglio

Il club tedesco ha comunicato ufficialmente che il 23enne centrocampista francese sarà a sua disposizione dal 1° luglio, in accordo con il Lione: “Siamo lieti che ora ci sia chiarezza e che possiamo dare il benvenuto a Lucas come nostro nuovo giocatore dell’Hertha da luglio in poi. Abbiamo avuto cordiali colloqui con i responsabili dell'Olympique Lione, che vorrei ringraziare” ha detto Michael Preetz, dirigente del club di Berlino, secondo quanto riportato nel comunicato ufficiale.