Cuadrado-De Ligt, show sui social: "Ma come mangi?". Esilarante la risposta

TORINO - La Juventus sta lavorando duramente in vista del ritorno in campo, tra meno di 72 ore, in occasione della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan. Nello spogliatoio bianconero, però, non mancano momenti di svago, che testimoniano per giunta un'armonia invidiabile. L'ultimo siparietto in ordine temporale, avvenuto oggi sui social, riguarda Juan Cuadrado e Matthijs de Ligt. Il colombiano riprende l'ex Ajax intento a consumare voracemente il proprio pranzo e, nella propria storia Instagram, scrive: "Ma come mangi Hulk?". In serata, in occasione della cena, arriva la risposta del centrale olandese, il difensore più costoso del mondo stando alla classifica stilata dal Cies: "Lezione imparata. Meglio 'panita'?". La controrisposta di Cuadrado non si fa attendere: "Certo 'panita'. Top!".