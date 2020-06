Nani: "Cristiano Ronaldo mi ha detto che finirà la carriera in Usa"

ORLANDO (Stati Uniti) - "Qualche anno fa Cristiano Ronaldo mi ha detto che probabilmente finirà a giocare in America". La bomba è lanciata dall'ex attaccante della Lazio, Nani, amico ed ex compagno della stella della Juve nella nazionale portoghese e nel Manchester United. Nel corso di una intervista a Espn, l'attaccante portoghese, che attualmente gioca nell'Orlando City (nella Major League Soccer), ha spiegato anche che "non è sicuro al 100%, ma c'è una possibilità che accada".

[[dugout:eyJrZXkiOiJ2c0pEY0RmZiIsInAiOiJ0dXR0b3Nwb3J0IiwicGwiOiIifQ==]]