Juve, Demiral in Champions ora diventa possibile

TORINO - Uno stimolo in più per cercare di recuperare al meglio. L’Uefa ha messo un sogno da inseguire davanti a Merih Demiral, che fatica alla Continassa per ritrovare la forma dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro subita il 12 gennaio in Roma-Juventus. Mercoledì infatti il massimo organismo del calcio continentale ha ufficializzato che «Le squadre saranno autorizzate a registrare tre nuovi giocatori nella loro lista A per il resto della stagione 2019/20», precisando che non potrà trattarsi di nuovi acquisti. Demiral, dunque, potrà essere inserito in lista Champions se ad agosto sarà pronto per giocare. E intende esserlo. A fargli posto potrebbe essere Sami Khedira, che rischia seriamente di aver chiuso la propria stagione dopo l’ultimo infortunio.

