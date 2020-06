Juve, giocatori: siete con Sarri?

Non c’è alternativa, ora lo si è capito. O il bianco o il nero. O si torna convintamente agli originari progetti di sarrismo, oppure questo nuovo s’arrabattismo fatto di compromessi e inconcludenti tentativi di mediazione è destinato a produrre ben pochi risultati. Oltre che a sancire una sconfitta in un certo senso filosofica. L’obiettivo dei dirigenti bianconeri - nel momento in cui avevano scelto di voltare pagina rispetto alla gestione Allegri ed affidarsi a Maurizio Sarri - era quello di dare una scossa all’ambiente e di far compiere alla squadra un balzo verso un gioco più “totale”, coinvolgente, in un certo senso spettacolare e forse in un certo qual modo più europeo. Tutta una serie di complicanze ed imponderabili difficoltà (financo una pandemia con annessa interruzione della stagione proprio quando certi meccanismi parevano iniziare a girare) hanno finito per rendere la scossa di cui sopra inutile. Impalpabile. Se non addirittura deleteria. Al di là degli avvenimenti virologici, ci sono infatti anche degli aspetti tecnici che non possono essere sottovalutati se si vuole davvero svoltare. Se si vuole evitare che ai tonfi in Supercoppa e Coppa Italia facciano seguito altre fragorose cadute.