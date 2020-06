Juve, i giocatori sui social: "Che reazione, vittoria importante"

TORINO - Missione compiuta. La Juventus torna dal Dall'Ara, rigorosamente a spalti vuoti, con l'intera posta in palio, in attesa di sapere domani sera cosa combinerà la Lazio, la rivale diretta per lo scudetto, sul campo dell'Atalanta. Bologna battuto 2-0 e primi sorrisi post pandemia dopo la sconfitta con il Napoli in una finale di Coppa Italia che, in casa bianconera, ancora brucia. Gli uomini di Maurizio Sarri, come spesso capita, affidano nella notte a Instagram sensazioni e pensieri circa la ripresa di un campionato che, da qui alla fine, sarà compresso e emozionante. "Vittoria importante! Partita dopo partita, sempre tutti insieme!", scrive sul social network il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo, autore su rigore del gol del vantaggio e che nel finale si e' visto togliere dal tabellino la doppietta per fuorigioco. "Mask is back", avverte invece l'attaccante argentino Paulo Dybala, che con il suo splendido gol ha chiuso di fatto i giochi.