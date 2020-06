Juve, è emergenza terzini: Matuidi per il Lecce e Wesley si scalda

TORINO - Si dice che i guai arrivino sempre in coppia, ma in questo caso la Juventus è stata ancora più sfortunata. Dei quattro terzini di ruolo, tre saranno indisponibili per la partita di venerdì allo Stadium contro il Lecce. Alex Sandro e Mattia De Sciglio sono infortunati, Danilo è squalificato. Mentre Juan Cuadrado , unico sopravvissuto alla moria dei laterali, sarà disponibile, ma diffidato. Quindi a rischio squalifica per la partita successiva (Genoa-Juventus, 30 giugno).

COL LECCE - Tutti motivi che obbligano Maurizio Sarri a valutare soluzioni alternative per fronteggiare il tour de force, tra cui alcuni giovani dell’Under 23: Wesley, Frabotta e Beruatto. Il piano A per il Lecce si è già visto nel finale del Dall’Ara: Cuadrado a destra e Blaise Matuidi adattato da terzino sinistro, come era già successo a inizio stagione contro la Spal quando l’allenatore bianconero si era già trovato praticamente senza specialisti del ruolo. Stavolta, però, la coperta rischia di essere corta per almeno una ventina di giorni. Alex Sandro, infortunatosi nella finale di Coppa Italia contro il Napoli (lesione di primo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro), non rientrerà prima di tre settimane. E simili sono anche le tempistiche per il suo alter ego Mattia De Sciglio, lunedì uscito al 21’ del secondo tempo contro il Bologna per un fastidio alla coscia. Gli esami effettuati ieri al J Medical hanno evidenziato una «lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra» per l’ex milanista. Nella migliore delle ipotesi, Sarri dovrà rinunciare per un po’ ai due titolari della fascia sinistra (Alex Sandro e De Sciglio). Ma causa squalifiche, il Comandante potrebbe trovarsi anche a dover alternare i due reggenti della destra (Cuadrado e Danilo).

