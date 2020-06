Douglas Costa, ironia sull'Inter: tifosi della Juve impazziti

“Stai cercando l’Inter in classifica?”. Sono soltanto alcuni dei commenti alla foto di Douglas Costa, che su Instagram posa con la maglia della Juve mentre “scruta l’orizzonte”. L’immagine, pubblicata prima come storia al fischio finale del clamoroso 3-3 di Conte contro il Sassuolo e in seguito come post alla rocambolesca rimonta dell’Atalanta ai danni della Lazio, ha subito scatenato numerose reazioni da parte dei tifosi bianconeri. “Grande Douglas”, “Sei un fenomeno”, “Stai cercando l’Inter che vince con il Sassuolo in casa?”. Il popolo juventino festeggia sui social una giornata particolarmente favorevole: la squadra di Sarri è in vetta alla Serie A con 4 punti di vantaggio su Inzaghi e 8 su Conte, margine che le consentirà di affrontare con più tranquillità la sfida casalinga di venerdì sera contro il Lecce.