Juve-Lecce: numeri, statistiche, curiosità

TORINO - Archiviata la pratica Bologna, la Juve di Maurizio Sarri affronta stasera alle 21.45 all'Allianz Stadium di Torino il Lecce di Fabio Liverani nell'anticipo della 28ª giornata di Serie A. I bianconeri hanno chiaro qual è il loro obiettivo: la conquista del nono scudetto consecutivo. Poi sarà la volta di pensare alle Final Eight di Champions League. Cristiano Ronaldo e compagni, intanto, hanno ora quattro punti di vantaggio sulla Lazio seconda in classifica (i biancocelesti sono stati sconfitti in rimonta dall'Atalanta per 3-2 nel turno precedente) e otto sull'Inter di Antonio Conte ( i nerazzurri sono stati fermati in casa dal Sassuolo, 3-3). All'andata al Via del Mare finì 1-1, con Dybala che aprì le marcature e Mancosu che, su rigore, fissò il risultato sul definitivo 1-1. La Vecchia Signora sarà dunque chiamata a una sfida tutt'altro che scontata stasera e ne è sicuro anche Sarri che, nella conferenza stampa della vigilia, ha sottolineato l'insidia dell'avversaria. Ecco le curiosità statistiche legate alla sfida tra Juve e Lecce:

31 PRECEDENTI La Juve ha affrontato il Lecce 31 volte in Serie A: 19 vittorie, otto pareggi e quattro sconfitte.

3 VOLTE SU 4 IN GOL La Juve ha segnato appena tre gol nelle ultime quattro gare di Serie A contro il Lecce, dopo che nelle precedenti sei aveva realizzato una media di 3.2 reti a incontro.

MAI DI VENERDÌ Juve e Lecce non si sono mai affrontate di venerdì in Serie A: l’unica volta in cui non si sono sfidate nel weekend è stata mercoledì 2 maggio 2012 (1-1).

15 A TORINO La Juve ha affrontato 15 volte il Lecce in gare interne: per i padroni di casa 10 vittorie, quattro pareggi e una sconfitta.

I BIANCONERI E LE NEOPROMOSSE La Juve ha vinto solo una delle ultime tre gare di Serie A contro squadre neopromosse (1N, 1P), a febbraio contro il Brescia. [[dugout:eyJrZXkiOiJqWldBd3dhZCIsInAiOiJ0dXR0b3Nwb3J0IiwicGwiOiIifQ==]]