Retroscena Higuain, bomber duro ma con il cuore tenero

TORINO - Sembra un duro, Gonzalo Higuain, con quell’aria caparbia, che quest’estate ha tenuto testa alla dirigenza juventina, intenzionata a cederlo ma costretta a tenerlo per la sua inflessibile volontà di restare e dimostrare di essere un campione all’altezza della Vecchia Signora. Eppure, il centravanti argentino ha un animo tenero: sotto quella scorza rude e spigolosa, da bomber spietato, batte un cuore d’oro, e pure un po’ timoroso. La malattia della madre Nancy, insieme con la pandemia da Coronavirus che ai primi di marzo ha iniziato a flagellare l’Italia, lo hanno colpito duramente e hanno messo a dura prova i suoi nervi. Non è un caso che sia stato il primo bianconero (Cristiano Ronaldo a parte) a lasciare Torino - una volta che ha saputo di essere negativo al tampone - per rientrare in fretta e furia in Argentina, non è un caso che sia stato anche l’ultimo a ritornare in Italia, perché non voleva lasciare la famiglia (non soltanto la mamma, ma anche la figlia Alma, che ha due anni) e perché aveva reagito in maniera più emotiva di altri nei confronti del contagio. Insomma, non è un cuor di leone il Pipita, soprattutto quando si tratta di affetti e di salute, ma ha saputo trovare dentro di sé la forza per superare gli ostacoli. Higuain: "Ho capito che la Juve aveva bisogno di me"

Le carezze I tecnici che lo conoscono bene, prima fra tutti Maurizio Sarri, ma anche Massimiliano Allegri, hanno capito che Higuain ha bisogno di essere coccolato per rendere al meglio. L’argentino deve sentire la fiducia intorno a sé, deve essere corteggiato e parte integrante del progetto, altrimenti non riesce a esprimere il suo potenziale. Nella passata stagione ha deluso lontano da Torino: sia al Milan sia al Chelsea, nonostante la conquista dell’Europa League, non si è sentito importante e non è riuscito a lasciare il segno. Persino Giorgio Chiellini, che lo ha avuto prima come avversario e poi come compagno di squadra, ha colto questo particolare del suo carattere. «L’ho odiato, ma conoscendolo mi ha sorpreso: i 9 sono egoisti, fanno un mestiere a parte, però lui ha un lato generoso, giocherellone. E’ un ragazzo impegnativo perché devi coccolarlo, stimolarlo. Ha bisogno di affetto per alimentare le potenzialità incredibili che ha». Il ritorno al gol contro il Lecce lo ha ricaricato perché ha cancellato questi mesi bui, come ha sottolineato lo stesso Sarri. «Higuain ha sofferto nell’ultimo periodo, questa pandemia lo ha molto colpito e segnato. Sembravamo dei pazzi a parlargli di calcio. Fa piacere il rientro dopo un brutto periodo e che si sia completamente riconciliato col calcio. E’ uno degli attaccanti centrali più forti che ci sono circolazione. Averlo in piena efficienza può essere determinante per noi per il finale di stagione». Juve, Arthur: i segreti del nuovo colpo bianconero