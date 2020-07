Espn: "Juve, Dani Alves decisivo per l'acquisto di Arthur"

TORINO - Arthur Melo ha firmato per la Juventus e dalla prossima stagione sarà un calciatore dei bianconeri. Il centrocampista, dopo una lunga trattativa, ha deciso di dire sì alla Vecchia Signora e di lasciare il Barcellona per provare l'esperienza in Serie A. Come riporta Espn, Dani Alves avrebbe avuto un ruolo molto importante nella decisione di Arthur. In Spagna, infatti, parlano di un colloquio tra i due brasiliani con l'ex Juve e Barcellona che avrebbe parlato con il connazionale raccomandandogli di cambiare aria e trasferirsi agli ordini di Sarri. Il Barcellona aveva considerato il centrocampista un “sacrificabile” e proprio da questo motivo sarebbe nata la delusione del giocatore che alla fine ha ceduto alla corte della dirigenza juventina. E proprio Dani Alves avrebbe avuto un ruolo importante nella trattativa: in Spagna sono convinti che Dani Alves sia stato il suo principale interlocutore.