Cristiano Ronaldo quasi al top: alle provocazioni replica segnando

TORINO - Dategli un rivale e lui tirerà fuori il meglio di sé: Cristiano Ronaldo si nutre di competizione e confronto, sono il propellente più efficace per spingere la sua macchina più veloce, per schiacciare fino in fondo sul pedale dell’agonismo. Ormai leggendaria è la sua sfida a distanza con Lionel Messi, antagonista da una vita e per la vita, quella calcistica, di CR7, stimolato dalla sfida personale con l’argentino per diventare il più forte di sempre. Ma anche il duello con Zlatan Ibrahimovic non scherzare numeri e parole. I primi sono quasi mostruosi come quelli del confronto con Messi, visto che Ronaldo-Ibra è una sfida da 1272 (milleduecentosettantadue!) gol, ma anche considerate le tante e pungenti provocazioni di Zlatan nei confronti di Cristiano, che sente la rivalità con lo svedese, spesso battuto in modo bruciante (come quando lo ha cancellato dai Mondiali con una tripletta), tuttavia mai domato sotto il profilo della personalità.