Con De Ligt e Dybala vitamina D per Sarri

TORINO - Forse, anzi probabilmente, non sarebbe cambiato nulla. Soprattutto in quegli incredibili e sciagurati (per i bianconeri) cinque minuti trascorsi tra il 17’ e il 23’ della ripresa di Milan-Juventus, durante i quali i rossoneri sono passati dallo 0-2 al 3-2. Un tale blackout mentale di un’intera squadra, proseguito anche nei minuti successivi con il “cross” di Alex Sandro per il quarto gol del Milan, prescinde dai singoli ed è difficile pensare che la presenza idegli squalificati Matthijs De Ligt e Paulo Dybala lo avrebbe evitato. Di certo, però, avere avuto in campo il difensore olandese e la Joya non avrebbe peggiorato la serata della Juventus, trattandosi di due campioni e di due dei giocatori più in forma dell’intera Serie A. Per giunta sostituiti da due compagni, Daniele Rugani e Gonzalo Higuain, che non giocavano titolari rispettivamente dal 22 febbraio e dall’8 marzo e dunque non potevano essere certo al top della forma (e neppure vicini). Il blackout è stato qualcosa di così irrazionale che è difficile ragiornarci sopra, ma probabilmente nell’ora precedente con De Ligt e Dybala la Juventus avrebbe fatto ancora meglio di quanto abbia fatto. “Cosa sarebbe successo se...” resta però una domanda senza risposta e dunque inutile da porsi. Sarà invece utilissimo per Sarri ritrovare De Ligt e Dybala per la sfida di sabato all’Allianz Stadium contro l’Atalanta, in cui la Juventus sarà chiamata a cancellare il crollo di San Siro e a evitare di far comparire nell’aria fantasmi fastidiosi.