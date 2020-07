Juve, Chiellini: "Non vediamo l'ora di andare a Lisbona"

TORINO - "Non vediamo l'ora di arrivare a Lisbona. Ma prima abbiamo un altro obiettivo in Italia e contro il Lione". Giorgio Chiellini, capitano della Juventus, ha parlato così in collegamento con Nyon, dove sta andando in scena il sorteggio per la Final Eight di Champions League che avrà luogo nella capitale del Portogallo. La massima competizione europea riparte dopo il lockdown "Rimanere in forma non è stato semplice - ha raccontato Chiellini - soprattutto per i giocatori "anziani" come me. Mi svegliavo presto per rimanere due ore da solo ad allenarmi anche se dopo colazione cominciava il vero allenamento rincorrendo mia figlia...".