Sarri: "Juve, per lo Scudetto non sono tranquillo. Atalanta al top in Europa"

TORINO - "Abbiamo affrontato una delle squadre più in forma d'Europa e la difficoltà era enorme. Squadra aggressiva e organizzatissima, nel primo tempo abbiamo fatto diversi errori e con il loro modo di difendere era un rischio assoluto. Loro sono molto aggressivi, ogni palla persa era un pericolo e infatti il primo gol lo hanno fatto così". Maurizio Sarri, tecnico della Juventus reduce dal 2-2 interno con l'Atalanta, commenta ai microfoni di Dazn il big match dell'Allianz Stadium. "Contro l’Atalanta è sempre difficile - prosegue l'ex allenatore di Empoli, Napoli e Chelsea -, poi per fortuna abbiamo fatto una partita diversa e abbiamo meritato il pareggio. Abbiamo preso il 2-1 in un momento in cui stavamo meglio, pensavo anche di poterla vincere, ma anche un solo punto contro una squadra così è importante. Ora abbiamo 8 punti di vantaggio. Più tranquillo in ottica Scudetto? No, anche perché esiste un proverbio fiorentino a proposito di tranquillo….".

Sarri: "Partita difficile per Dybala"

Sull'attacco: "Questa partita era difficile. Meno per Cristiano Ronaldo, più per Dybala che preferisce prendere palla e girarsi e non si poteva fare. Infatti abbiamo inserito Higuain, che poteva giocare più di prima. Pjanic? Non stava bene, aveva un problema fisico e non volevo correre rischi. Un infortunio muscolare, in questo momento, ti fa saltare tante partite". Sulla prestazione nel secondo tempo: "Abbiamo messo più energia e difeso più avanti, mentre nel primo eravamo troppo passivi. Nella ripresa abbiamo fatto cambiare la partita. Giocare contro di loro ora era un problema per tutti, venivano da una decina di partite vinte. A Milano non abbiamo avuto problemi fisici, c’è stato solo un blackout”.