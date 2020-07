Juve, sale il pressing su Milik e Napoli

E per l’attacco il direttore generale bianconero Fabio Paratici va avanti spedito, in pressing, su un obiettivo in particolare: Arek Milik, del Napoli. Profilo ritenuto ideale per qualità, caratteristiche, età. Conosce già bene le dinamiche del calcio italiano, conosce ed è conosciuto da Maurizio Sarri (insieme sotto il Vesuvio dal 2016 al 2018) ha peculiarità tali che lo rendono - almeno in teoria - perfetta spalla di Cristiano Ronaldo (e Pualo Dybala, se almeno a tratti si punterà su un super tridente). Contratto in scadenza nel 2021, tira e molla già in corso, segnali mica tanto distensivi già inviati... Insomma, strada agevole per ciò che riguarda l’intesa tra la Juventus e il giocatore (intesa che secondo molti sarebbe già praticamente stata trovata). Ma con il Napoli di Aurelio De Laurentiis nulla è mai scontato (men che meno il prezzo dei giocatori). Dunque si ragiona su valutazioni e contropartite: Federico Bernardeschi - pallino di Rino Gattuso - potrebbe rivelarsi la pedina chiave. Non mancano, comunque, le opzioni alternative oggetto di attenzioni da parte della dirigenza bianconera: parecchie e decisamente variegate. Da Raul Jimenez del Wolverhampton (ma la richiesta è altissima, così come agguerritissima è la concorrenza) a Edin Dzeko della Roma. In lista c’è anche Duvan Zapata, considerato però incedibile dall’Atalanta.