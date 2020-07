Juve, Lapo Elkann: "Le difficoltà si affrontano uniti, noi siamo gente tosta"

TORINO- Dopo il pareggio di ieri sera all'Allianz Stadium contro l'Atalanta, che ha permesso alla Juve di allungare sulla Lazio di un ulteriore punto, ma che non è andato giù a molti tifosi bianconeri, Lapo Elkann ha detto la sua su Twitter: "Possiamo e dobbiamo fare meglio. Per il resto sempre e comunque forza Juventus. Se ci sono difficoltà si affrontano uniti. Per i veri tifosi c'è un posto a sedere in prima fila quando torneremo al 100%. Lo sappiamo bene che la notte è sempre più buia dell'alba, ma noi siamo gente tosta. Fino alla fine!".