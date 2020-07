Juve, rischio diffidati verso la Lazio: la formazione col Sassuolo

TORINO - Non c’è tempo né voglia di rimuginare su ciò che non è andato durante la seduta odontoiatrica dell’altra sera contro l’Atalanta. Mercoledì si gioca di nuovo, c’è il Sassuolo forte di quattro vittorie di fila e che sul campo dei nerazzurri si fermò per l’ultima volta. Il 21 giugno gli emiliani furono battuti pur nell’ingiustizia di un punteggio assai ampio: 4-1 con buone occasioni non sfruttate dai neroverdi. E’ una squadra, quella guidata da Roberto De Zerbi, che le dà e le prende (54 gol incassati non sono pochi) e la Juventus è avversario reduce da sei reti subite in due partite.